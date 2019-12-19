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Эксперты назвали способ подбора идеальной пары при знакомстве в интернете

Эксперты рассказали о способе подбора идеальной пары во время знакомства через интернет. Отмечается, что достижение такой цели реально при правильной настройке собственного профиля.

В соответствии со словами экспертов, когда пользователь ищет длительные отношения, ему нужно прямо отметить собственные намерения либо написать о видении своей жизни на следующие несколько лет. Это позволяет привлечь партнеров, имеющих аналогичные цели. Людям, намеренным найти партнера всего на одну ночь, эксперты рекомендовали описать идеальный вечер и загрузить снимки, на которых они показаны в оригинальных и достаточно привлекательных позах. Для лиц, не имеющих полной готовности к новым отношениям, советовали подробно описать желаемый вечер с другим человеком. К примеру, одна из участниц портала для поиска отношений отметила, что изначально желает завести друга, а лишь затем рассматривает возможность романтической связи.

Для поиска друзей через приложения, подобные Tinder, важно акцентировать на этом внимание остальных пользователей, поскольку программы такого плана зачастую используются для поиска связей романтического характера. Людям, нуждающимся в партнере для секса, рекомендовали открыто сообщать о собственных намерениях, однако не забывать отмечать личные увлечения и персональные качества, чтобы потенциальному кандидату было легче понять, насколько хорошо он может найти с человеком общий язык.

Эксперты отметили, что существуют пользователи из категории полиаморов. Такие ищут пару, используя ключевые слова «поли», «открытый» либо «немоногамный». Для них рекомендуется сообщить в профиле о своих существующих отношениях, а также по возможности разместить фото, отметив особенности интересных им партнёров.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:27

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