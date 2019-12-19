Александр Цыпкин поссорился с Ксенией Собчак из-за фотосессии жены

Телеведущая рассказала, что подобные фотосессии в стиле ню публикуют женщины, которые очень сильно отчаялись. Так, журналистка отметила, что в 20 лет подобное выглядит, в первую очередь, как преподнесение себя с кокетливой стороны, но в 40 уже смотрится немного иначе, как некий призыв к действию.В итоге Ксения Собчак попросила себя "пристрелить", если вдруг она в свои 40 лет начнет публиковать каждый день снимки, где она голая.После такого заявления не смог держать себя в руках супруг Оксаны Лаврентьевой. Писатель буквально призвал Ксению Собчак перестать, наконец, завидовать его избраннице и просто на просто попытаться не трогать ее. Александр Цыпкин рассказал, что телеведущая не дает Оксане Лаврентьевой прохода, и подчеркнул, что она не хочет с ней дружить, поэтому пора закончить предпринимать какие-либо попытки, чтобы это произошло.От ответного слова не воздержалась и Ксения Собчак, которая написала, что завидует людям, которые примеряют все на себя.