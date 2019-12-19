Ольга Бузова снова подогрела слухи о романе с блогером Давидом Манукяном
Телеведущая и звезда "Дом-2" Ольга Бузова снова подогрела слухи о романе с блогером Давидом Манукяном. Звезды опубликовали новое короткое видео, где якобы им пришлось переспать ради клипа "Лайкер".
Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян опубликовали новое видео, где певица рассказала, якобы ей пришлось переспать с молодым человеком ради съемок в собственном клипе "Лайкер". На кадрах режиссер командует, чтобы молодые люди приступали к интимной сцене и они соглашаются.
Видео было шуточным, а сама Ольга Бузова в интервью часто опровергает роман с партнером по съемкам. Тем не менее, на вопросы касательно поддержки звезд по отношению друг к другу в соцсетях оба предпочитают уходить от ответа.
Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян опубликовали новое видео, где певица рассказала, якобы ей пришлось переспать с молодым человеком ради съемок в собственном клипе "Лайкер". На кадрах режиссер командует, чтобы молодые люди приступали к интимной сцене и они соглашаются.
Видео было шуточным, а сама Ольга Бузова в интервью часто опровергает роман с партнером по съемкам. Тем не менее, на вопросы касательно поддержки звезд по отношению друг к другу в соцсетях оба предпочитают уходить от ответа.