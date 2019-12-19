Мама звезды проекта "Дом-2" Клавы Безверховой показала голую грудь на снимке
Мама звезды проекта "Дом-2" Клавы Безверховой Наташа Кордюкова поражает мужчин своей красотой и модельными параметрами. Кроме того, женщина не стесняется демонстрировать свои достоинства на камеру, недавно она показала фанатам в Instagram обнаженную грудь, прикрывшись одеялом.
После того, как мать Клавы Безверховой Наташа Кордюкова пришла на проект "Дом-2" вместе с дочерью, она сразу же привлекла внимание большинства мужчин на реалити-шоу. Многие отмечают, трудно сказать, что женщина является родительницей брюнетки, ведь сама отличается модельными параметрами и соблазнительными формами, что часто демонстрирует в Сети.
Недавно Наташа Кордюкова буквально поразила своих фанатов новой публикацией в Instagram. Мать звезды проекта "Дом-2" лежит на кровати, показывая оголенную пышную грудь, прикрыв ее одеялом. Многие отметили, что для своего возраста брюнетка выглядит очень хорошо, следит за собой и сможет дать фору даже молодым девушкам.
После того, как мать Клавы Безверховой Наташа Кордюкова пришла на проект "Дом-2" вместе с дочерью, она сразу же привлекла внимание большинства мужчин на реалити-шоу. Многие отмечают, трудно сказать, что женщина является родительницей брюнетки, ведь сама отличается модельными параметрами и соблазнительными формами, что часто демонстрирует в Сети.
Недавно Наташа Кордюкова буквально поразила своих фанатов новой публикацией в Instagram. Мать звезды проекта "Дом-2" лежит на кровати, показывая оголенную пышную грудь, прикрыв ее одеялом. Многие отметили, что для своего возраста брюнетка выглядит очень хорошо, следит за собой и сможет дать фору даже молодым девушкам.