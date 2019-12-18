Новое обновление "сломало" клавиатуру Gboard





Пользователи уже начали активно жаловаться на свои устройства, которые некорректно работают. В социальных сетях появилось немало сообщений о сбоях в работе Gboard , и что самое главное, на отдельных аппаратах после установки пакета данных не удаётся даже разблокировать гаджет, получая оповещение о системной ошибке. Те ,у кого имеется сканер отпечатка пальца или функция идентификации лица, могут обойти защиту, остальным же приходится изыскивать другие способы, и самый простой - перезагрузка девайса, в данной ситуации не помогает. Владельцы аппаратов, у которых замечены проблемы, советуют не использовать клавиатуру от Google, а скачать от стороннего производителя. Другие же пытаются откатить драйвера до предыдущей версии, но в таком случае происходит потеря настроек. Вероятно, вскоре в компании решат проблему и выпустят исправляющий патч, но когда это произойдёт пока неизвестно.Специалисты уже проанализировали проблему и констатируют, чаще всего с ней сталкиваются владельцы смартфонов от Xiaomi и "умного" телефона ASUS ZenFone 2, а вот обладатели флагманского Galaxy Note 10+ не испытывают трудностей. Из этого следует, что ошибка не имеет отношение к архитектуре процессора, поскольку первые используют ARM-чипы, а в основе второго находится Intel.