Анфиса Чехова в пустыне примерила образ Хюррем Султан

Как признается Анфиса Чехова, путешествие по Оману производит на нее исключительно положительное впечатление, ведь на аравийском полуострове много замечательных мест, куда хочется возвращаться в будущем еще не один раз. Во время этого отдыха знаменитость исполнила свою детскую мечту – переночевать посреди пустыни в шатре. Также прямо там телеведущая устроила роскошную фотосессию.В кадре Анфиса Чехова позирует в эффектном платье, напоминающем наряд Хюррем Султан из популярного сериала «Великолепный век». Звезда покорила своих поклонников и те заявили, что она бы легко могла сыграть роль в восточном фильме. «По вам султан плачет», - написал один из подписчиков.При этом, немногие знают о том, что у Анфисы Чеховой есть актерское образование. Знаменитость начала делать первые шаги в театре и кино, однако ей предлагали исключительно одинаковые роли, поэтому в один момент она решила, что этого недостаточно и сменила вид деятельности. При этом звезда отмечает, что всегда хотела сыграть сложную драматическую роль, однако не всем мечтам удается сбыться. Сейчас телеведущая не жалеет о том, что выбрала другой вид деятельности.