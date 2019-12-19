Анастасия Решетова приседает на снимках с Тимати, чтобы не казаться выше





Недавно поклонники недоумевали в социальных сетях, как на фотографиях Анастасия Решетова и Тимати оказались одного роста, если модель выше возлюбленного приблизительно на 10 см и постоянно ходит на каблуках. Несоответствия стали особенно заметны после посещения звездами предпремьерного показа юмористического фильма “Эдуард Суровый: Слезы Брайтона”, где было отчетливо видно, модель на голову выше своего возлюбленного, но на фотографиях в соцсетях они одного роста. Это объясняется тем, что Решетова приседала для совместной фотосессии. Очевидцы сообщают, что Тимати специально напоминает об этом своей избраннице.Известно, что рост Анастасии Решетовой 180 см, а Тимати — 169 см.