Открыт предзаказ на смартфон Huawei Nova 6 SE





С 18 декабря открыта возможность предварительного заказа флагмана Huawei Nova 6 SE, оснащенного квадрокамерой. Основной модуль новинки имеет четыре датчика на 48, 8, 2 и 2 Мп. Известно, что гаджет оснащен производительным процессором Kirin 810 с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. Емкость аккумулятора достигает 4200 мАч, а благодаря функции быстрой зарядки он сможет зарядиться до 70% за 30 минут.Смартфон стоит 312 долларов для покупателей, которые оформят заявку на предзаказ, а “живые” продажи новинки начнутся с 25 декабря. Желающие приобрести устройство от бренда из Поднебесной смогут выбирать между классическим черным, а также розовым и зеленым вариантами цвета.