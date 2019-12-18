Ученые впервые зафиксировали далекие галактики, похожие на Млечный путь
Южноафриканская радиоастрономическая обсерватория (SARAO) позволила впервые зафиксировать далекие галактики, расположенные в отдаленных частях Вселенной. Ученым удалось рассмотреть некоторые из них, похожие на Млечный путь.
Примерный возраст Вселенной составляет 13 млрд лет, а основная часть звезд была сформирована 8-11 млрд лет назад, этот отрезок времени принято называть «космический полдень». За это время было образовано множество галактик разного вида, формы и размеров, однако долгое время ученые не могли найти ничего похожего на Млечный путь. Структура последнего была достаточно уникальной, он имел сразу два диска, сформированных в разное время, и много других особенностей.
Самые далекие галактики оставались скрытыми от современных средств наблюдения космоса из-за больших скоплений космической пыли и газа. Несмотря на это, ученым с помощью радиотелескопа MeerKAT удалось сделать прорывное изображение, показывающее участок Вселенной, не затемненный сильными источниками радиоизлучения. Его площадь составляет примерно пять полных лун – один квадратный градус неба около Южного полюса.
На нем ученые впервые зафиксировали галактики, похожие на Млечный путь. Они расположены далеко от Земли, однако первичные данные подтверждают догадки специалистов. Дальнейшее их изучение позволит больше узнать о развитии подобных образований.
Примерный возраст Вселенной составляет 13 млрд лет, а основная часть звезд была сформирована 8-11 млрд лет назад, этот отрезок времени принято называть «космический полдень». За это время было образовано множество галактик разного вида, формы и размеров, однако долгое время ученые не могли найти ничего похожего на Млечный путь. Структура последнего была достаточно уникальной, он имел сразу два диска, сформированных в разное время, и много других особенностей.
Самые далекие галактики оставались скрытыми от современных средств наблюдения космоса из-за больших скоплений космической пыли и газа. Несмотря на это, ученым с помощью радиотелескопа MeerKAT удалось сделать прорывное изображение, показывающее участок Вселенной, не затемненный сильными источниками радиоизлучения. Его площадь составляет примерно пять полных лун – один квадратный градус неба около Южного полюса.
На нем ученые впервые зафиксировали галактики, похожие на Млечный путь. Они расположены далеко от Земли, однако первичные данные подтверждают догадки специалистов. Дальнейшее их изучение позволит больше узнать о развитии подобных образований.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:23