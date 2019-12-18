Игорь Николаев показал огромную ель, украшенную во дворе дома

Известно, Игорь Николаев старается всё свободное время посвящать маленькой наследнице. Он часто играет с ней, а также развивает творчески, и та показывает успехи. Также певец любит устраивать для девочки яркие праздники, и Новый год - это самый лучший момент для подобного. Артист нарядил огромную 15-метровую ель, растущую во дворе его дома, украсив её яркой иллюминацией. Кроме того, вокруг неё исполнитель также расставил много светящихся предметов, напоминающих о скором празднике. Это всё позволило быстро создать новогоднюю атмосферу, несмотря на плюсовую температуру.Поклонники порадовались, что кумир не унывает и пытается своими силами сделать для себя и своей семьи сказку, раз уж природа не помогает в этом. Многие поблагодарили его за настроение, а другие, в том числе и Марина Газманова, озадачились, как музыкант смог нарядить такое высокое дерево.