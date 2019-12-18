Максим Фадеев отдал Олегу Майями все права на его песни после публичных извинений





В ходе беседы Олег Майями признался, что тогда поддался влиянию Наргиз Закировой и теперь сожалеет о своих словах в адрес Максима Фадеева. Артист осознал, что был не прав, не думал, как те оскорбления скажутся на чувствах продюсера, на его семье. На месте Фадеева, отметил Майями, он бы не уважал себя, а потому вовсе не удивился бы подобной реакции.Олег Майями заключил, сейчас ему правда стыдно за свое поведение, певец искренне хотел бы попросить прощения у продюсера, но ему стыдно даже смотреть ему в глаза. Тем не менее, неожиданно на извинения артиста ответил сам Максим Фадеев. Он еще раз рассказал, что лэйбл MALFA не закрывается, а просто будет работать в другом направлении, а также добавил, он принимает извинения Олега Майями и артист может получить все права на исполнение собственных песен.