Николай Басков поговорил о смысле жизни с Максимом Галкиным и спел “Шарманку” с матом





Николай Басков стал кумиром взрослого поколения в рамках шоу “Музыкалити”, а его оппонентом оказался молодой артист Моргенштерн. “Золотой голос России” сразу заявил, что разбирается в современном творчестве. Однако спустя 10 минут разговора о молодежной музыке признался, что она навязывает новому поколению несуществующие цели в жизни. Басков подчеркнул, что верить нужно только в себя, с чем полностью согласился Моргенштерн. Оказалось, что народный артист болеет за любовь, с которой нужно заниматься своим делом и даже общаться с людьми.Николай Басков спел “Шарманку”, а его оппонент вставил в песню матерные слова. В итоге знаменитость признался, что прослушивание подростковой музыки стало для него тяжелым опытом.