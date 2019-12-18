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Ксения Собчак посвятит первый выпуск своего нового шоу на Первом канале делу Кокорина и Мамаева

Несколько месяцев назад Ксения Собчак анонсировала в своем микроблоге в Instagram новое шоу, ведущей которого станет светская львица. Теперь же появились подробности касательно проекта, запустят его на Первом канале, а первую программу посвятят расследованию дела Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Ксения Собчак посвятит первый выпуск своего нового шоу на Первом канале делу Кокорина и Мамаева

Несколько месяцев назад в своем микроблоге в Instagram телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала короткий ролик. В кадре звезда лежит в ванной и разговаривает с коллегой Андреем Малаховым. Она отмечает, что кто-то сделал ей предложение, от которого знаменитость отказаться не смогла. Тогда появились слухи, что именно супруга Константина Богомолова станет ведущей нового шоу на Первом канале.

Как оказалось, мешал съемкам финансовый вопрос, однако Ксения Собчак свой гонорар не раскрывала. Теперь же она отметила, что все вопросы улажены, а съемки должны были начаться еще в сентябре, однако откладывались по независящим от нее причинам. Первый выпуск журналистка хочет посвятить расследованию дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, они провели четыре месяца в тюрьме за разбой и драку. Как призналась сама Ксения Собчак, съемки стартуют уже в эту субботу, а снимать будут сразу несколько выпусков нового проекта.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:28

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