Рынок России покинули сразу несколько моделей марки Ford





В марте этого года стало известно о большом сокращении масштабов присутствия продуктов марки Ford на автомобильном рынке России. Недавно выяснилось, что запасы некоторых моделей полностью исчерпались. Остается исключительно коммерческий Transit, как сообщили эксперты. Согласно новым данным, почти подошли к концу продажи Mondeo, Explorer, Fiesta, Focus и EcoSpart. Некоторое количество Ford Kuga до сих пор остается на рынке.Специалисты объясняют уход компании с рынка легковых авто убыточностью предприятия “Форд Соллерс”. Фирма отвечала за продажу машин бренда в России, но страдала от недогрузки производственных мощностей и падения спроса. Семейство Ford Transit по-прежнему сходит с конвейера на предприятии в Елабуге.