«У каждой женщины есть инстинкт бабушки»: Мария Порошина готовится к появлению внуков

Мария Порошина призналась, что недавно она начала думать на тему очередного пополнения в семье. Артистка начала готовиться к тому, чтобы наконец-то стать бабушкой, однако несмотря на это не исключает вероятности рождения еще одного ребенка. Многим такие планы могут не получить одобрения, но сама актриса не видит ничего плохого в пополнении семейства. Также знаменитость отметила, что каждая мама в любое время готова стать бабушкой.Также Мария Порошина высказала мнение, что у женщины есть не только материнский инстинкт. Знаменитость отметила, что есть и «инстинкт бабушки», однако его мало кто замечает и воспринимает как данность, хотя отношения к внуку и ребенку у женщины сильно отличается. Именно поэтому артистка уверена в отличии этих чувств и убеждена, что их не стоит смешивать. Актриса считает, что она сможет стать хорошей мамой и бабушкой одновременно.Поклонники Марии Порошиной обрадовались подобным новостям и пожелали артистке здоровья и удачи в личной и семейной жизни. Многие из них уверены, что она является отличным примером многодетной матери, уделяющей внимание всем своим детям.