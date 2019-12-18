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«У каждой женщины есть инстинкт бабушки»: Мария Порошина готовится к появлению внуков

Известная российская актриса Мария Порошина является многодетной матерью, она воспитывает пятерых детей. При этом знаменитость уже готовится к появлению внуков, по словам звезды, у каждой женщины есть «инстинкт бабушки».
«У каждой женщины есть инстинкт бабушки»: Мария Порошина готовится к появлению внуков

Мария Порошина призналась, что недавно она начала думать на тему очередного пополнения в семье. Артистка начала готовиться к тому, чтобы наконец-то стать бабушкой, однако несмотря на это не исключает вероятности рождения еще одного ребенка. Многим такие планы могут не получить одобрения, но сама актриса не видит ничего плохого в пополнении семейства. Также знаменитость отметила, что каждая мама в любое время готова стать бабушкой.

Также Мария Порошина высказала мнение, что у женщины есть не только материнский инстинкт. Знаменитость отметила, что есть и «инстинкт бабушки», однако его мало кто замечает и воспринимает как данность, хотя отношения к внуку и ребенку у женщины сильно отличается. Именно поэтому артистка уверена в отличии этих чувств и убеждена, что их не стоит смешивать. Актриса считает, что она сможет стать хорошей мамой и бабушкой одновременно.

Поклонники Марии Порошиной обрадовались подобным новостям и пожелали артистке здоровья и удачи в личной и семейной жизни. Многие из них уверены, что она является отличным примером многодетной матери, уделяющей внимание всем своим детям.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:16

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