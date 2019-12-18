Ани Лорак для новогодних съёмок надела обтягивающий латексный костюм

После неудач в личной жизни и развода Ани Лорак долго не могла прийти в себя. Некоторое время звезда просто работала, вкладывая в творчество все силы, но, судя по всему, она перестала остро переживать случившееся и снова радуется жизни. Это певица демонстрирует по-разному, в том числе и при помощи нарядов. Не так давно артистка появилась в клипе "Мы нарушаем", поразив фанатов стройностью фигуры и смелым топом и шортами, а теперь исполнительница показала на фотографии, какой её увидят миллионы зрителей во время новогоднего эфира. Для праздничной съёмки она выбрала обтягивающий латексный костюм и стильную шубу.Пользователи Сети моментально отреагировали на публикацию, засыпав кумира комплиментами. Все оценили красоту Ани Лорак и её привлекательность, о чём поспешили написать в комментариях к снимку. Пост стал быстро набирать популярность и за короткое время заработал 100 тысяч одобрительных лайков.