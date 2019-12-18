Ани Лорак для новогодних съёмок надела обтягивающий латексный костюм
Ани Лорак для новогодних съёмок надела соблазнительный обтягивающий латексный костюм. Знаменитость продемонстрировала свой образ, выбранный для праздничного эфира, показав его на своей странице в Instagram.
После неудач в личной жизни и развода Ани Лорак долго не могла прийти в себя. Некоторое время звезда просто работала, вкладывая в творчество все силы, но, судя по всему, она перестала остро переживать случившееся и снова радуется жизни. Это певица демонстрирует по-разному, в том числе и при помощи нарядов. Не так давно артистка появилась в клипе "Мы нарушаем", поразив фанатов стройностью фигуры и смелым топом и шортами, а теперь исполнительница показала на фотографии, какой её увидят миллионы зрителей во время новогоднего эфира. Для праздничной съёмки она выбрала обтягивающий латексный костюм и стильную шубу.
Пользователи Сети моментально отреагировали на публикацию, засыпав кумира комплиментами. Все оценили красоту Ани Лорак и её привлекательность, о чём поспешили написать в комментариях к снимку. Пост стал быстро набирать популярность и за короткое время заработал 100 тысяч одобрительных лайков.
После неудач в личной жизни и развода Ани Лорак долго не могла прийти в себя. Некоторое время звезда просто работала, вкладывая в творчество все силы, но, судя по всему, она перестала остро переживать случившееся и снова радуется жизни. Это певица демонстрирует по-разному, в том числе и при помощи нарядов. Не так давно артистка появилась в клипе "Мы нарушаем", поразив фанатов стройностью фигуры и смелым топом и шортами, а теперь исполнительница показала на фотографии, какой её увидят миллионы зрителей во время новогоднего эфира. Для праздничной съёмки она выбрала обтягивающий латексный костюм и стильную шубу.
Пользователи Сети моментально отреагировали на публикацию, засыпав кумира комплиментами. Все оценили красоту Ани Лорак и её привлекательность, о чём поспешили написать в комментариях к снимку. Пост стал быстро набирать популярность и за короткое время заработал 100 тысяч одобрительных лайков.