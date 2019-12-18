Бывшая жена экс-участника проекта "Дом-2" Романа Карамышева требует у него миллион рублей за голые снимки





Сегодня соответствующая информация появилась на официальном сайте Борисоглебского районного суда. Девушка требует у бывшего участника проекта "Дом-2" Романа Карамышева моральную компенсацию в размере миллиона рублей. По словам пострадавшей, мужчина избивал ее, публиковал в Сети голые снимки с участием экс-возлюбленной, а также рассылал подобные фото некоторым пользователям соцсети "ВКонтакте".Судебные тяжбы начались еще в апреле прошлого года, тогда бывшая избранница Романа Карамышева смогла доказать его вину, мужчина получил наказание в виде трех лет лишения свободы, но условно, а затем попытался обжаловать приговор, но получил дополнительно еще два месяца наказания за содеянное. На протяжении всего этого времени ему нельзя выходить из дома в темное время суток, а также пользоваться соцсетями и выезжать за пределы города.