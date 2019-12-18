Apple, Amazon и Google объединяются для создания единого стандарта для гаджетов "умного дома"
Apple, Amazon и Google объединяются, чтобы создать единый стандарт “умного дома”. В данном проекте также будут участвовать члены Zigbee Alliance.
В результате своей работы корпорации намерены добиться совместимости между товарами “умного дома”. Отраслевая группа будет разрабатывать стандарт подключений смарт-приборов, что является инициативой Apple, Amazon и Google. Объединение носит название Connected Home over IP, а в качестве координатора выступает Zigbee Alliance. По итогам проекта будет создан надежный и безопасный маршрут обмена на базе протокола IP. К нему смогут подключаться смарт-устройства, облачные сервисы и мобильные приложения. Данная разработка станет полезной для брендов и потребителей, в частности, будет проще создавать новые гаджеты, что снизит их стоимость.
На данный момент неизвестны сроки получения первых результатов работы. Эксперты заметили рост объемов глобального рынка девайсов, предназначенных для “умного дома”, на 23,5%, если сравнивать с прошлогодними показателями.
В результате своей работы корпорации намерены добиться совместимости между товарами “умного дома”. Отраслевая группа будет разрабатывать стандарт подключений смарт-приборов, что является инициативой Apple, Amazon и Google. Объединение носит название Connected Home over IP, а в качестве координатора выступает Zigbee Alliance. По итогам проекта будет создан надежный и безопасный маршрут обмена на базе протокола IP. К нему смогут подключаться смарт-устройства, облачные сервисы и мобильные приложения. Данная разработка станет полезной для брендов и потребителей, в частности, будет проще создавать новые гаджеты, что снизит их стоимость.
На данный момент неизвестны сроки получения первых результатов работы. Эксперты заметили рост объемов глобального рынка девайсов, предназначенных для “умного дома”, на 23,5%, если сравнивать с прошлогодними показателями.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:30