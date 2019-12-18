Apple, Amazon и Google объединяются для создания единого стандарта для гаджетов "умного дома"





В результате своей работы корпорации намерены добиться совместимости между товарами “умного дома”. Отраслевая группа будет разрабатывать стандарт подключений смарт-приборов, что является инициативой Apple, Amazon и Google. Объединение носит название Connected Home over IP, а в качестве координатора выступает Zigbee Alliance. По итогам проекта будет создан надежный и безопасный маршрут обмена на базе протокола IP. К нему смогут подключаться смарт-устройства, облачные сервисы и мобильные приложения. Данная разработка станет полезной для брендов и потребителей, в частности, будет проще создавать новые гаджеты, что снизит их стоимость.На данный момент неизвестны сроки получения первых результатов работы. Эксперты заметили рост объемов глобального рынка девайсов, предназначенных для “умного дома”, на 23,5%, если сравнивать с прошлогодними показателями.