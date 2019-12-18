Ольга Бузова в платье с головокружительным декольте устроила зажигательные танцы





Недавно телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге в Instagram забавный ролик. В кадре звезда проекта "Дом-2" предстала в облегающем черном платье из бархата с кружевом, однако внимание поклонников сразу приковало очень глубокое декольте, которое длится практически до линии пупка. Сначала знаменитость шла, а затем стала забавно танцевать, при этом смеясь и улыбаясь в кадре.Публикацию Ольга Бузова подписала словами: "Когда вышла из образа, но быстро вернулась обратно". Тем не менее, многие поспешили отметить, для такого платья нужна грудь побольше, однако сам подход знаменитости им очень понравился. Также фолловеры оценили и роскошный наряд своего кумира.