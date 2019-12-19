«Это балет или цирк?»: Анастасия Волочкова показала выступление на пяти кастрюлях

Анастасия Волочкова решила показать подписчикам, как выглядит ее недавний спектакль. Артистка призналась, что ей каждый раз страшно становиться на пять кастрюль и балансировать на них, однако она готова идти на риск ради зрителей. Также звезда отметила, что у нее есть чувство самоиронии, поэтому ей такой трюк не кажется чем-то непристойным. В завершении балерина пригласила подписчиков посетить ее будущие спектакли.Поклонники Анастасии Волочковой неоднозначно восприняли такое выступление на пяти кастрюлях. Некоторые люди посчитали подобный «трюк» откровенной халтурой, ведь балерина стоит на них всего несколько секунд и при этом ничего не делает. Другие же поинтересовались, это выступление «относится к цирку или балету». По мнению таких поклонников артистки, подобные части спектакля смотрятся неорганично и вызывающе.Напомним, недавно Анастасия Волочкова призналась, что могла погибнуть во время одного из выступлений. Она имела шанс разбиться из-за того, что площадка была непригодная для подготовленных декораций, однако все обошлось.