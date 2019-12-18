Ксения Собчак стала бесплатно продвигать бренд сестер-близнецов с Урала

На своей странице в соцсети Instagram Ксения Собчак опубликовала трогательный снимок с маленьким сыном Платоном. В кадре звезда предстала в одежде от торговой марки дизайнеров - двух сестер с Урала Ирины и Марины Голомаздиных. Как известно, супруга режиссера Константина Богомолова часто в своем микроблоге демонстрирует одежду именно от российских брендов.Тем не менее, в компании отметили, что контракт о сотрудничестве они с Ксенией Собчак не заключали, то, что телеведущая сфотографировалась в их вещах - только ее инициатива. Не так давно сама звезда проекта "Дом-2" и светская львица посетила открытие бутика бренда сестер Голомаздиных, где в их адрес сказала много добрых и теплых слов. Дизайнеры же подчеркнули, иногда телеведущая подбирает у них образы для себя.