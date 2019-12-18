Hyundai-Kia Motors представила революционный "процесс виртуальной разработки"
Южнокорейские инженеры стремятся зарекомендовать себя в качестве самых передовых и обладающих наиболее технологическими инструментами. Недавно Hyundai-Kia Motors представила революционный "процесс виртуальной разработки", позволяющий выйти на новый уровень создания транспортных средств.
Уже вскоре автомобили из Южной Кореи могут стать лидерами рынка, поскольку процесс их проектирования станет принципиально иным. Для этого будут применять не привычные компьютеры, а VR-шлемы. Презентация новинки уже состоялась, и представители компании показали "процесс виртуальной разработки". Теперь специалисты смогут работать с виртуальной моделью машины, что позволит более точно управлять параметрами. Чтобы проверить отдельные элементы, инженеру потребуется всего лишь совершить жест рукой, а точность позиционирования составит 1 миллиметр. Благодаря этому конструкторский штаб повысит на 20% свою эффективность, снизив на 15% затраты. Кроме того, новейшая технология позволит пробовать совершенно разные подходы, если рынок заставит изменить концепцию.
Новый виртуальный инструмент будет полезен и при проверке качества транспортного средства и его безопасности. Эта новинка обошлась производителю в немалую сумму, но в компании не сомневаются, она быстро окупится.
Уже вскоре автомобили из Южной Кореи могут стать лидерами рынка, поскольку процесс их проектирования станет принципиально иным. Для этого будут применять не привычные компьютеры, а VR-шлемы. Презентация новинки уже состоялась, и представители компании показали "процесс виртуальной разработки". Теперь специалисты смогут работать с виртуальной моделью машины, что позволит более точно управлять параметрами. Чтобы проверить отдельные элементы, инженеру потребуется всего лишь совершить жест рукой, а точность позиционирования составит 1 миллиметр. Благодаря этому конструкторский штаб повысит на 20% свою эффективность, снизив на 15% затраты. Кроме того, новейшая технология позволит пробовать совершенно разные подходы, если рынок заставит изменить концепцию.
Новый виртуальный инструмент будет полезен и при проверке качества транспортного средства и его безопасности. Эта новинка обошлась производителю в немалую сумму, но в компании не сомневаются, она быстро окупится.
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:34