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"Семья казалась идеальной": Экс-участница проекта "Дом-2" Ольга Гажиенко прокомментировала развод Нелли Ермолаевой

Не так давно экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева призналась, что действительно разводится с мужем, ресторатором Кириллом Андреевым. В Сети брюнетка написала трогательное письмо экс-избраннику, а на новость также отреагировала ее подруга Ольга Гажиенко. Звезда реалити-шоу оказалась удивлена, так как для нее семья выглядела идеальной.
"Семья казалась идеальной": Экс-участница проекта "Дом-2" Ольга Гажиенко прокомментировала развод Нелли Ермолаевой

Нелли Ермолаева после новости о разводе посвятила бывшему мужу Кириллу Андрееву трогательное письмо, обратившись к нему в соцсети Instagram. Она поблагодарила экс-возлюбленного за все радостные моменты, пережитые вместе, а также отметила, что надеется сохранить с ним дружеские отношения, ведь им предстоит вместе воспитывать сына Мирона.

На новость о разводе экс-участницы и звезды проекта "Дом-2" отреагировала и ее подруга Ольга Гажиенко. Звезда реалити-шоу отметила, для нее эта семья всегда казалась идеальной, сложно понять, в чем именно причина такого решения. Также бывшая проектантка добавила, что такого красивого расставания, как у Нелли Ермолаевой и Кирилла Андреева, еще не было ни у кого.

Поклонники, тем не менее, надеются, что Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев все же смогут сохранить семью и простят друг другу обиды. По слухам, ресторатор без жены и сына несколько раз отдыхал на заграничных курортах, возможно, там он закрутил мимолетный роман.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:58

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