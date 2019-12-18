"Семья казалась идеальной": Экс-участница проекта "Дом-2" Ольга Гажиенко прокомментировала развод Нелли Ермолаевой





Нелли Ермолаева после новости о разводе посвятила бывшему мужу Кириллу Андрееву трогательное письмо, обратившись к нему в соцсети Instagram. Она поблагодарила экс-возлюбленного за все радостные моменты, пережитые вместе, а также отметила, что надеется сохранить с ним дружеские отношения, ведь им предстоит вместе воспитывать сына Мирона.На новость о разводе экс-участницы и звезды проекта "Дом-2" отреагировала и ее подруга Ольга Гажиенко. Звезда реалити-шоу отметила, для нее эта семья всегда казалась идеальной, сложно понять, в чем именно причина такого решения. Также бывшая проектантка добавила, что такого красивого расставания, как у Нелли Ермолаевой и Кирилла Андреева, еще не было ни у кого.Поклонники, тем не менее, надеются, что Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев все же смогут сохранить семью и простят друг другу обиды. По слухам, ресторатор без жены и сына несколько раз отдыхал на заграничных курортах, возможно, там он закрутил мимолетный роман.