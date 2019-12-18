Юрий Лопарев не смог сдержать слез, рассказывая о болезни сына





Первая супруга актера имела болезнь почек, с которой боролась с помощью медикаментов, но в итоге скончалась. Это произошло ночью, в связи с чем актер вызвал скорую помощь и полицию. Она умерла в 2008 году, после чего у Юрия Лопарева остался единственный сын. Наследник около 10 лет принимал наркотические вещества, но смог избавиться от зависимости. После этого неожиданно медики диагностировали онкологию, которая привела к смерти за 4 месяца. Наследник артиста скончался 24 декабря 2013 года.После пережитого Юрий Лопарев встретил молодую девушку, которая родила ему сына. Однако недавно выяснилось, что актер не является ему биологическим отцом. Избранница призналась, что на самом деле воспользовалась услугой ЭКО.