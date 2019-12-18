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Медики назвали лучший салат для защиты организма от рака

Медики назвали простой и питательный салат на каждый день, помогающий в защите организма от рака. Главной составляющей данного блюда является зелень руккола, имеющая сильное антиканцерогенное действие.
Медики назвали лучший салат для защиты организма от рака

По словам медиков, данный салат отлично подойдет всем людям, его можно употреблять даже тем, у кого есть проблемы с пищеварением или сахарный диабет. Состав данного блюда достаточно простой: руккола, помидоры черри, сыр и креветки. Последние являются необязательными, а лишь сделают салат более питательным и позволят его использовать в качестве основной составляющей приема пищи.

Все дело в зелени руккола, которая, несмотря на свой горьковаты вкус, крайне полезна для здоровья человека. Она содержит в себе множество полезных веществ, включая кальций, витамин K и клетчатку. Последняя делает зелень питательной и быстро насыщает организм человека. При этом главный компонент этого продукта – сульфарафан. Это вещество является сильным антиканцерогенным соединением, значительно снижающим вероятность заболевания раком.

Помидоры черри в этом салате добавляют сладкий вкус, помогающий исправить горечь рукколы. Медики советуют людям добавлять это блюдо в ежедневный рацион. Особенно хорошо оно подойдет тем, кто занимается спортом. Данный салат можно есть как до тренировки, так и сразу после нее. Сыр можно выбирать по собственному вкусу.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:09

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