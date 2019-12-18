Медики назвали лучший салат для защиты организма от рака





По словам медиков, данный салат отлично подойдет всем людям, его можно употреблять даже тем, у кого есть проблемы с пищеварением или сахарный диабет. Состав данного блюда достаточно простой: руккола, помидоры черри, сыр и креветки. Последние являются необязательными, а лишь сделают салат более питательным и позволят его использовать в качестве основной составляющей приема пищи.Все дело в зелени руккола, которая, несмотря на свой горьковаты вкус, крайне полезна для здоровья человека. Она содержит в себе множество полезных веществ, включая кальций, витамин K и клетчатку. Последняя делает зелень питательной и быстро насыщает организм человека. При этом главный компонент этого продукта – сульфарафан. Это вещество является сильным антиканцерогенным соединением, значительно снижающим вероятность заболевания раком.Помидоры черри в этом салате добавляют сладкий вкус, помогающий исправить горечь рукколы. Медики советуют людям добавлять это блюдо в ежедневный рацион. Особенно хорошо оно подойдет тем, кто занимается спортом. Данный салат можно есть как до тренировки, так и сразу после нее. Сыр можно выбирать по собственному вкусу.