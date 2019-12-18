Диетолог рассказала, кому противопоказано сливочное масло





Сливочное масло вредно употреблять гражданам с избыточным весом или проблемами с желчным пузырем. Также следует придерживаться умеренности пациентам с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Повышенный уровень холестерина, атеросклероз, острый панкреатит и камни в желчном пузыре тоже являются противопоказаниями. Для снижения вреда организму этот продукт реко мендуется употреблять в меру. Взрослому допустимо есть по 20-30 г в день, а ребенку — до 10 г. Пожилым людям следует снизить это количество к минимуму.При этом масло содержит витамины A и D, которые полезны не только для иммунной системы, но также для состояния ногтей, кожи и волос. Альтернативой этому продукту выступают растительные масла или жирные виды рыбы, а также печень трески.