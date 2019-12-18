В Kia пока не решили, привозить ли в Россию в 2020 году кроссовер XCeed





Поклонники южнокорейского бренда могут точно рассчитывать на модели Seltos и Mohave. Обе машины представляют сегмент SUV, но находятся в разных ценовых категориях. Первая - это компактный паркетник, а вторая совершенно новая модель. При этом, по некоторым данным, её производство наладят на российском предприятии "Автодор". Инсайдёры информируют, уже сейчас стартовала сборка первых экземпляров, но в головном офисе этого не подтверждают. Есть вероятность, что в дилерских центрах в 2020 году появится и кроссовер XCeed, но пока в руководстве бренда не приняли решение, стоит ли выводить на отечественный рынок автомобиль, мировая презентация которого прошла лишь минувшим летом. В такой ситуации именно Mohave считается самой ожидаемой новинкой в России.Данное средство передвижения уже прошло ОТТС, а потому все технические подробности о нём уже не являются секретом. Под его капотом находится 3,0 литровый турбированный дизельный силовой агрегат, развивающий мощность 249 лошадиных сил. Он будет работать в паре с 8-скоростной автоматической коробкой передач.