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В Kia пока не решили, привозить ли в Россию в 2020 году кроссовер XCeed

Компания Kia озвучила планы на ближайшее будущее, рассказав, какие модели будет продавать в России в 2020 году. В списке транспортных средств отсутствует кроссовер XCeed, так как в руководстве пока не решили, нужно ли его привозить в РФ.

Поклонники южнокорейского бренда могут точно рассчитывать на модели Seltos и Mohave. Обе машины представляют сегмент SUV, но находятся в разных ценовых категориях. Первая - это компактный паркетник, а вторая совершенно новая модель. При этом, по некоторым данным, её производство наладят на российском предприятии "Автодор". Инсайдёры информируют, уже сейчас стартовала сборка первых экземпляров, но в головном офисе этого не подтверждают. Есть вероятность, что в дилерских центрах в 2020 году появится и кроссовер XCeed, но пока в руководстве бренда не приняли решение, стоит ли выводить на отечественный рынок автомобиль, мировая презентация которого прошла лишь минувшим летом. В такой ситуации именно Mohave считается самой ожидаемой новинкой в России.

Данное средство передвижения уже прошло ОТТС, а потому все технические подробности о нём уже не являются секретом. Под его капотом находится 3,0 литровый турбированный дизельный силовой агрегат, развивающий мощность 249 лошадиных сил. Он будет работать в паре с 8-скоростной автоматической коробкой передач.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:14

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