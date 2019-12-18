Бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович в детстве избивал Михаила Боярского





В Ленинграде Александр Стефанович и «главный мушкетер страны» жили на улице Гончарной. Причиной конфликтов между будущими режиссером и актером был внешний вид последнего. Тогда Михаил Боярский носил красивую шапку черного цвета с надписью «Ноты». Кроме того, юный артист в отличие от всех остальных соседских детей ходил в музыкальную школу, а не в обычную. Все это и послужило причиной регулярных конфликтов. В итоге несколько раз бывший муж Аллы Пугачевой даже избил будущего прославленного актера.Несмотря на все это, отмечает Александр Стефанович, эти «разборки» остались в детстве. С тех пор экс-супруг Аллы Пугачевой и Михаил Боярский успели помириться. При одной из встреч режиссер даже попросил прощения у актера за то, что испортил ему детство своим поведением. «Прости меня, Миша, дорогой, за то, что я испортил тебе девство», - заявил тогда он. О том, что между знаменитостями больше нет никаких конфликтов, говорит тот факт, что бывший муж Примадонны однажды даже позвал артиста сниматься в один из своих фильмов. С тех пор у них отличные отношения, и они часто вместе проводят время, сообщает издание Kp.ru.