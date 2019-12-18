Сергей Лазарев считает исключительно своими детей, рожденных суррогатной матерью





Сергей Лазарев заметил, что многие звезды пользуются услугами суррогатных матерей, и он не видит в этом ничего плохого. Артист считает, что детям важно расти у людей, которые осознанно сделали выбор. Лазарев отметил, что в якобы полноценных семьях бывает гораздо больше проблем, поэтому он называет определение способа получения наследников второстепенным вопросом. Также артист не боится того, что суррогатная мать может внезапно выдвинуть свои требования на его отпрысков, поскольку она не является биологической. Певец напомнил, что все желающие выносить чужого ребенка проходят через беседы с психологами, а те устанавливают, насколько женщины готовы к такой занятости. При этом им обеспечивается анонимность и высокая оплата.Сергей Лазарев наследников считает полностью своими, о чем он заявил в интервью журнала Hello!. Как известно, он год скрывал рождение дочери, а недавно признался, что Анна и Никита являются полноценными братом и сестрой.