Ким Кардашьян и Канье Уэст после слухов о раздельном проживании купили ещё один дом

Звёзды реалити-шоу, в котором во многих подробностях показана их жизнь, привлекают внимание большого числа поклонников. Несмотря на то, что Ким Кардашьян и Канье Уэст буквально на ладони у телезрителей и пользователей Сети, детали их личной жизни окутаны тайной. Ходят слухи, будто бы пара уже на протяжении долгого времени не близка. Разговоры о раздельном проживании рэпера и модели подогревает и факт приобретения двух коттеджей рядом со своими основными апартаментами. Недавно же супруги купили ещё один дом, чем ещё больше взволновали многочисленных фанатов, которые теряются в догадках.По некоторым данным, музыкант и светская львица уже не живут вместе, но сохранили хорошие отношения и уважительно относятся друг к другу. Они часто встречаются, чтобы провести время со своими четырьмя наследниками, но не хотят сообщать о расставании общественности. При этом в микроблоге Ким Кардашьян продолжают появляться фотографии, на которых она запечатлена вместе с Канье Уэстом.