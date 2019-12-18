Учёные: Склонность к забывчивости может зависеть от времени суток





Используя в качестве исходного материала информацию об особенности взаимодействия грызунов с незнакомым предметом, когда при первом контакте у мышей наблюдается частое физическое касание с объектом и более редкое при повторном, учёные исследовали зависимость памяти грызунов от времени суток. Двум группам мышей, одна из которых была лишена белка BMAL1, отвечающего за экспрессию множества генов, показывали определенный объект дважды в день: в первый раз перед пробуждением и повторно перед сном или по истечению 24 часов. Результаты эксперимента показали, что мыши показывали более определенные признаки узнавания объекта вечером и забывали его через сутки. При этом, фиксируемые показатели у двух групп мышей были схожими, однако грызуны без BMAL1, низкий уровень которого предположительно блокирует воспоминания, оказались более забывчивыми перед тем, как они просыпались.Японские учёные пришли к выводу, что ответственные за регулирование циклов сна и бодрствования циркадные ритмы организма также оказывают влияние на обучение и память живого организма.