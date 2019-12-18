«ВКонтакте» запустила собственное интернет-издание «Фокус»





Главный редактор издания Влад Леготкин рассказал о том, что «ВКонтакте» всегда стремилась к развитию своего функционала и созданию для пользователей более приятной и продуктивной атмосферы. Именно поэтому социальная сеть постоянно добавляет новые функции и разделы, а теперь даже решила заняться выпуском своеобразной интернет-газеты. С помощью этого инструмента пользователям будут рассказывать о новостях, новинках, интересных событиях, акциях, конкурсах, вакансиях в компании и многом другом.В интернет-издании «Фокус» социальная сеть будет размещать множество интересных материалов, способных помочь пользователю провести время с пользой. Планируется написание множество познавательных и интересных статей и материалов, «ВКонтакте» будет брать интервью у людей из разных сфер жизни, а также давать советы по поиску работы, отдыху и саморазвитию. Отдельная рубрика должна быть посвящена развлечениям, там будут плейлисты, подборки мемов, популярных картинок и видео, а также пабликов, на которые стоит обратить внимание.Найти интернет-издание «Фокус» в мобильном приложении можно в разделе «Рекомендации» либо в одноименной официальной группе.