Экономисты заявили о подготовке России к очередному кризису





За 10 месяцев с начала года в консолидированном бюджете доходы превысили расходы на 4,456 трлн рублей. Это привело государство на четвертое место по количеству международных резервов, что ряд аналитиков выделяют как один из признаков подготовки к финансовому кризису. Специалисты предположили, что доходы откладываются “на черный день”, который может наступить уже в 2020-2021 годах. Стоящий во главе Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев отметил, что подобные резервы смогут поддерживать экономику длительное время, с чем согласился эксперт Дмитрий Милин. Власти смогут обеспечивать помощь положению дел без риска создать гиперинфляцию.В прошлом году экономисты предостерегали о скором наступлении кризиса, отмечая, что финансовые потрясения цикличны и происходят раз в 7-10 лет. Другие специалисты не ожидают критически быстрого роста цен.