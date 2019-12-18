Леонардо Ди Каприо исполнил забавный танец на вечеринке в честь дня рождения Пи Дидди
Недавно Леонардо Ди Каприо побывал на вечеринке в Лос-Анджелесе, посетив день рождения Пи Дидди. На мероприятии голливудский актёр станцевал забавный танец, который позже опубликовали в Сети.
В этом году Пи Дидди отметил 50-летите. Музыкант родился 4 ноября, но из-за плотного графика лишь недавно смог отпраздновать круглую дату. На юбилейную вечеринку рэпер пригласил немало знаменитостей, в том числе и Леонардо Ди Каприо. Как оказалось, актёр любит творчество певца и был рад посмотреть его выступление на сцене. Кроме того, он даже попытался повторять манеру исполнения и движения исполнителя, но не всё получилось как у мировой звезды, и вместо отточенных движений получился забавный и даже неуклюжий танец. Обладатель статуэтки "Оскар" рассмешил фанатов, когда видеозапись его хореографии попала в Сеть.
Поклонники отметили, Леонардо Ди Каприо выглядит расслабленным и, судя по всему, действительно получает удовольствие от праздника, но большинство сошлись во мнении, что их кумир не умеет танцевать. Движения звезды стали поводом для шуток и многие в комментариях заявили, актёр не должен прятать такой выдающийся талант.
В этом году Пи Дидди отметил 50-летите. Музыкант родился 4 ноября, но из-за плотного графика лишь недавно смог отпраздновать круглую дату. На юбилейную вечеринку рэпер пригласил немало знаменитостей, в том числе и Леонардо Ди Каприо. Как оказалось, актёр любит творчество певца и был рад посмотреть его выступление на сцене. Кроме того, он даже попытался повторять манеру исполнения и движения исполнителя, но не всё получилось как у мировой звезды, и вместо отточенных движений получился забавный и даже неуклюжий танец. Обладатель статуэтки "Оскар" рассмешил фанатов, когда видеозапись его хореографии попала в Сеть.
Поклонники отметили, Леонардо Ди Каприо выглядит расслабленным и, судя по всему, действительно получает удовольствие от праздника, но большинство сошлись во мнении, что их кумир не умеет танцевать. Движения звезды стали поводом для шуток и многие в комментариях заявили, актёр не должен прятать такой выдающийся талант.