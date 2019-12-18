LG обновила до Android 10 еще один смартфон





Недавно руководство мобильного подразделения LG заявило о том, что компания намерена исправить свое не самое лучше положение на рынке смартфонов. Отчасти оно связано с тем, что производитель является одним из самых медленных брендов, если речь идет о выпуске новых версий фирменной прошивки для операционной системы Android. Последние действия технологического гиганта говорят о том, что он действительно намерен изменить статус-кво.Уже второй смартфон LG недавно получил стабильную версию Android 10. Такая оперативность связана с тем, что речь про LG G7 One, использующий чистую версию операционной системы от Google, поэтому производителю не потребовалось много времени для создания новой оболочки для данной ОС. Перед этим обновление получило другое устройство компании – LG G8 ThinQ. Данная модель не относится к серии One, поэтому оперативность в данном вопросе действительно поражает. При этом бренд не сообщает, когда пользователи обычной версии LG G7 ThinQ получат стабильную версию Android 10. В отличии от других компаний южнокорейский технологический гигант не публикует общий график выхода обновлений ОС для своих моделей.