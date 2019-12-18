Мария Миронова столкнулась с осуждением из-за решение родить ребенка





Звезда забеременела впервые в 17 лет, о чем никогда не жалела, поскольку мечтала о том, что сможет быть рядом со своим ребенком долгие годы. В то время она была счастливой, но ее удивляли люди, которые не разделяли радости и считали, что решение рожать она приняла поспешно. Многие знакомые отреагировали на это известие неадекватно, что наблюдалось и во время второй беременности в 45 лет. Мария Миронова призналась в интервью WDay, что уехала рожать в Грецию только потому, что там находился врач, которому она доверяет.Недавно семья вернулась в Россию, а через несколько дней Мария Миронова планирует выйти из декретного отпуска. Она задействована в спектакле “Шут Балакирев”, а в скором времени намерена сниматься в продолжении киноленты “Громкая связь” Алексея Нужного.