Учёные рассказали, как приучить детей есть овощи





Учёные из университета Ридинга (Великобритания) разработали 24 электронные книги, демонстрирующие путь овощей от выращивания на полях до попадания на тарелки. В ходе исследования 127 детей возрастом от 21 до 24 месяцев были разделены на три группы, две из которых в течении двух недель ежедневно просматривали картинки с растительной пищей. Третья группа не получала наглядных материалов с овощами и фруктами.Результаты эксперимента показали, что постоянная демонстрация картинок с растительной пищей способствовала впоследствии более охотному её потреблению двумя соответствующими группами детей. Учёные также отмечают, что такой же метод поможет не только приучить детей есть овощи, но и подготовит ребенка к употреблению ещё незнакомых ему продуктов.