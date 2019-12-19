Арнольд Шварценеггер рассказал о реакции на постельную сцену сына в хорроре





Оказалось, что Арнольд Шварценеггер решил ознакомиться с работой своего сына в кино ночью, поэтому он показался ему “диким”. Отца Патрика Шварценеггера впечатлило то, что его наследник решился сниматься обнаженным. Актер считает, что игра сына была необычной и талантливой, а потом неожиданно наступила постельная сцена. Наличие сексуальных моментов не стало для звезды внезапностью, поскольку о них его предупредила бывшая жена. Для Арнольда Шварценеггера этот опыт стал интересным и его не смутила обнаженность своего сына в кадре.Актер не раз раздевался в кадре, но признавался, что экранная нагота его смущает. Арнольд Шварценеггер всегда снимается в таких сценах, испытывая интерес.