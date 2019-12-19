Юлия Волкова выглядит ровесницей своей 15-летней дочери





Юлия Волкова забеременела после совершеннолетия на самом пике популярности группы t.A.T.u, в которой она участвовала. Несмотря на возмущения продюсеров, певица родила девочку, оставшись при этом востребованной на сцене. Сейчас дочь уже выросла и стала выше своей звездной мамы. Виктория стала красавицей, женственной и элегантной, она умело подбирает макияж, который соответствует ее возрасту, не устают утверждать поклонники. Юлия Волкова и наследница, стоя рядом, выглядят не как мама и дочь, а как ровесники, которые еще и похожи между собой.Певица рассказала, что у них с дочерью чудесные доверительные отношения. Виктория для мамы является «целеустремленной, справедливой и мудрой». Дочка занимается вокалом и хочет пойти по маминым стопам. Однако некоторые критики утверждают, что Виктория в будущем также может стать моделью.