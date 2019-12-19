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Тимати в начале карьеры выступал на дне рождения собаки

Рэпер Тимати выступал на корпоративе у собаки, которая отмечала день рождения. Продюсер Василий Евсиков рассказал, каким образом артист пытался заработать в начале своей карьеры.

Как отметил шоумен, с Тимати он сотрудничал до 2009 года, и на тот момент рэп-исполнитель еще не был столь популярным, чтобы выступать с сольными концертами. Один из корпоративов сильно запомнился Евсикову, поскольку его подопечного пригласили в качестве звезды на день рождения собаки. Это произошло в 2007 году, и ради своего питомца хозяева заказали певца, но из гостей почти никого не было. Артист считает это выступление одним из лучших.

Недавно ради дня рождения отпрыска светской львицы Тимати попросили появиться перед гостями в маске Дарт Вейдера под марш “Звездных войн”, но он ответил отказом. Один из гостей мероприятия посетовал на решение рэпера, отметив, что он не пошел на контакт с публикой.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:08

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