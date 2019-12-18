Стали известны пять профессиональных болезней водителей





Американские эксперты из медицинской школы при Гарвардском университете сообщают о смертельных опасностях, которым подвергнуты водители. Угроза жизни исходит не от дорожно-транспортных происшествий, а долговременного нахождения в сидячем положении. Более того, исследования показали, что среднестатистический таксист делает около 150 поворотов головы ежедневно на протяжении 8 часов. Это приводит к защемлению мышц и нервов, а также хроническим болям в шее и спине, которую испытывают опытные водители.После изучения истории болезней водителей такси за 13 лет ученые пришли к выводу, что нарушение кровоснабжения и вибрация от авто способны нанести непоправимый вред костной структуре и сердечно-сосудистой системе. Подобные факторы приводят к развитию радикулита, межпозвоночной грыжи, остеохондроза, варикозного расширения вен, простатита, мочекаменной болезни и эректильной дисфункции. Уменьшить негативное воздействие можно с помощью физических упражнений, осмотров у специалиста, а также регулировкой спинки кресла, чтобы она поддерживала спину и не держала мышцы в напряжении.