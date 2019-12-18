Актер Анатолий Белый вызвал гнев россиян заявлением об их «генетическом рабстве»





В одном из своих интервью Анатолий Белый затронул тему современного общества в РФ и его развития. Актер считает, что россияне просто забыли, что такое свобода. Такую точку зрения он обосновал «столетиями рабства в России». По мнению знаменитости, именно поэтому у людей существует «рабская психология», хотя они стараются этого не замечать.Анатолий Белый заявил, что россияне привыкли быть несвободными и считают это нормой. «Есть предводитель и он ведет», - заявил артист. Именно в такой провокационной форме актер решил описать современную Россию.Подобные формулировки вызвали сильный гнев у обычных россиян, посчитавших такие словам Анатолия Белого оскорбительными. Общественный резонанс вырос настолько, что эту ситуацию был вынужден прокомментировать даже депутат Госдумы Николай Валуев. Политик посоветовал артисту отправиться в школу и посетить урок истории. Экс-боксер напомнил ему, что никаких «столетий рабства» в России не было. По словам депутата, крепостное право действовало лишь в отдельных областях Российской империи, а во всех остальных его не было.