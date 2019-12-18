Елена Степаненко поздравила Петросяна со свадьбой

Российские СМИ несколько дней подряд распространяют неподтвержденную информацию о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Кроме того, окружение артиста сообщает о планах рождения совместного ребенка. Источники сообщают о проведении скромной церемонии в одном из ЗАГСов Москвы. Комментируя подобные слухи, Елена Степаненко была позитивно настроенной относительно пятого замужества экс-супруга. Она пожелала "счастья и здоровья молодым", выразив надежду, что брак пойдет на пользу известному комику.Известно, что бывшие муж и жена не могут прийти к соглашению по поводу раздела имущества, которое обросло большим количеством скандалов. Помимо новостей о якобы незаконном присвоении квартиры Петросяна, Степаненко также безосновательно обвиняют в невыдаче личного компьютера 74-летней звезде. Сама юмористка утверждает, что сейчас продолжается судовой процесс, который должен решить спор звездной пары.