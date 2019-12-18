Ученые создали функциональную ткань печени из клеток крови





Созданные клетки являются мини-органом, который может выполнять все функции здоровой печени человека. Он вырабатывает белки, выделяет желчь, сохраняет витамины. Процесс создания органа, который длился три месяца, разделялся на три этапа. На первом из них клетки крови перепрограммировали в стволовые, после чего они сгруппировались в клетки печени. На втором этапе эти дифференцированные клетки печатались с помощью 3D-принтера. После этого они созревали на протяжении 18 дней в специальных условиях.Ученые отмечают, что преимуществом такого создания мини-органа является невозможность отторжения его организмом, в отличие от донорского, так как в основе нового органа лежат собственные клетки крови. В будущем такая методика, по мнению ученых, может стать альтернативой трансплантации органов.