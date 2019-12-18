Телеведущая Ксения Бородина жестко ответила на критику Алены Водонаевой





В своем интервью Алена Водонаева всячески постралась оправдаться за обиды прежних подруг, а также заявила, якобы она не сливала информацию о беременности Ксении Бородиной. В адрес последней звезда проекта "Дом-2" высказалась в достаточно жесткой форме, отметив, что "на бревне сидеть 15 лет" сможет практически любой.В ответ Ксения Бородина тоже достаточно нелестно отозвалась о бывшей подруге, при этом даже использовав нецензурную лексику. В своем комментарии телеведущая написала, что сидеть на бревне куда лучше, чем "прыгать на мужских половых органах" на протяжении 15 лет. Поклонники, как ни странно, поддержали Бородину, отметив, что у нее есть муж и идеальная семья, она воспитывает двоих дочерей, тогда как Алена Водонаева до сих пор остается одинокой.