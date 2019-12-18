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Наргиз рассказала Ксении Собчак, что заработала 2,5 миллиона долларов задолго до сотрудничества с Максимом Фадеевым

Наргиз в своей беседе с известной телеведущей Ксенией Собчак призналась, что заработала достаточно много денег еще до того, как начала свое сотрудничество с продюсером. Всего же у Максима Федеева ей удалось заработать 2,5 миллиона долларов.

Наргиз рассказала Ксении Собчак, что заработала 2,5 миллиона долларов задолго до сотрудничества с Максимом Фадеевым

Наргиз Закирова стала гостьей очередного выпуска программы «Осторожно, Собчак!» Певица откровенно рассказала, как проходило ее сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым, а также, сколько ей удалось заработать.

Ксения Собчак отметила, что, по информации, которая появлялась, ранее сумма ее дохода составила 2,5 миллиона рублей. Светская львица решила уточнить насколько это правда. Наргиз отрицать этот факт не стала, но отметила, что такую сумму смогла заработать на своем творчестве еще до сотрудничества с ним.

Также Наргиз Закирова отметила, что во время совместной работы с Максимом Фадеевым и лейблом MALFA они делили вырученные средства пополам. По ее словам, ее заработок составил примерно полтора миллиона.

Ранее же колоссальный доход у Наргиз был, потому что она записывала каверы на различные песни. Все это очень удивило Ксению Собчак, и тогда она спросила, а зачем Закирова начала работать с Фадеевым, если способна и сама поднимать миллионы.


В ответ Наргиз Закирова сказала, что всегда боготворила Максима Фадеева и просто очень сильно хотела с ним сотрудничать.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:15

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