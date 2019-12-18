Беременная Милла Йовович похвасталась сюрпризом от дочерей к своему 44-летию

Милла Йовович опубликовала благодарное сообщение в Instagram после того, как отпраздновала свой 44-й день рождения, будучи беременной третьим ребенком. Актриса сияла от счастья, одетая в красное пестрое платье для беременных, стоя перед украшенной елкой. Причиной таких положительных эмоций стал сюрприз от её собственных дочерей: 12-летней Эвер Габо и 4-летней Дашиэл Иден. Артистка рассказала, что быть беременной - это уже "чудо и божий посыл", но помимо этого она проснулась вчера утром от букета из пончиков и воздушных шариков от детей. Звезда фильмов "Обитель зла" признается, что она испытала "самое невероятное чувство в мире".Хотя это не первая беременность для знаменитости Йовович переживает за здоровье плода и чувствует себя "параноиком" из-за возможности выкидыша. Она сообщила подписчикам, что в нелегкие моменты жизни её поддерживает муж, режиссер Пол Андерсон. Из-за нежелания навредить ребенку актриса решила отказаться от чрезмерных физических нагрузок, из-за чего прибавила в весе 23 кг. Стоит отметить, что несмотря на радости материнства, Милла Йовович не упускает возможности принять участие в новых проектах. Следующей работой американской кинозвезды станет фэнтези-боевик "Охотник на чудовищ", представляющий собой адаптацию культовой франшизы видео-игр Monster Hunter.