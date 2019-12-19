«Сам там что-то ковырял»: Николай Баскова рассказал, как делал себе интимную стрижку





В эфире «Love радио» Николай Басков принял участие в уже традиционной рубрике «Было-не было». Знаменитость рассказал о том, что он примерял женскую одежду и это было не один раз. Все это артист делал для съемок, поэтому не видит в этом никакой проблемы. Также исполнитель признался, что совершал неприличный поступок ради карьеры, однако не назвал, какой именно.В своей жизни Николай Басков занимался любовью по телефону и не раз повторял то, что видел в фильмах для взрослых. При этом артист никогда не завидовал Филиппу Киркорову и ни разу не сталкивался с ситуацией, когда во время концерта ему кричали из зала: «Фу!» Кроме этого, однажды знаменитость решил даже удовлетворить себя прямо в гостиничном номере.Последний вопрос касался интимной стрижки. Николай Басков заявил, что никогда не пользовался для этого услугами специальных людей. Артист самостоятельно занимается этим вопросом. При этом исполнитель отметил, что его первый раз оказался не очень удачным. «Сам там что-то себе ковырял», - признался певец. Такой искренний ответ вызвал громкий смех ведущих, которые заявили, что комментарии в данной ситуации не нужны.