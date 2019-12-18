Наташа Королева рассказала о нашествии крыс на ее дом





Там, отмечает Наташа Королева, долгие годы жила хорошая семья. Певица и ее родственники ладили с ними, часто вместе проводили время, однако в один момент все изменилось. В результате трагедии все члены этой семьи умерли и осталась одна женщина. Она не справилась с таким ударом и начала злоупотреблять алкоголем, а затем и вовсе перестала следить за собой и участком.Изначально оттуда начал идти неприятный запах, рассказывает Наташа Королева. Соседи сначала не замечали его, однако он продолжал усиливаться и в один момент его стало невозможно игнорировать. Тогда люди собрались и пошли узнавать, что случилось. Войдя в дом соседки они фактически онемели. Буквально повсюду был мусор и полчища крыс. Их было очень много, и при этом они спокойно передвигались по комнатам.Тогда Наташа Королева и ее соседи поняли, что сами с ситуацией не справятся. Жители вызвали санэпидстанцию, однако даже ее работники потеряли дар речи, когда увидели столько крыс. По их словам, такие случаи встречаются редко. Тогда супруга Тарзана полностью обложила периметр своего участка крысиным ядом, а также расставила ловушки. В итоге проблема была решена, однако об этом нашествии крыс звезда забудет нескоро.