АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали помогающие сохранить здоровье печени правила питания в новогодние…
EUR 69.68 USD 62.53
Курс валют на 18.12.2019

Олег Каменщиков засомневался в отцовстве над сыном от первого брака

Олег Каменщиков развелся с Викторией Черненко в 2008 году, когда узнал об измене супруги. Теперь актер засомневался отцовстве над сыном от первого брака.

Олег Каменщиков решил обратиться за помощью к программе "На самом деле", чтобы узнать, действительно ли он воспитывал не родного сына около 15 лет. Известно, что он состоял в браке с Викторией Черненко, которая неоднократно изменяла ему с лучшим другом. Последний признался об этом актеру много лет тому назад, что привело к разрыву отношений с женой. Артист долгое время подозревал, что сын Федор не является его ребенком, поскольку с годами становился похожим на бывшего приятеля Каменщикова.

Поэтому кинозвезда решил провести ДНК-тест на отцовство и прекратить выплату алиментов. С помощью детектора лжи удалось подтвердить факт измены Викторией Черненко, которая эмоционально отреагировала на обвинения. Стоит отметить, что в ходе беседы с телеведущим выяснилось о реальной причине ухода Каменщикова из семьи - он нашел теперешнюю спутницу жизни, Дарью Соседову. К удивлению знаменитости, результаты генетической экспертизы показали, что Федор приходится ему родным сыном. Во время прямого эфира также произошла драка между экс-возлюбленными, которых удалось разнять.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Степаненко поздравила Петросяна со…
Обновленная Lada 4x4 может подорожать на 40 тысяч…
Беременная Милла Йовович похвасталась сюрпризом от дочерей к своему…
В Ирландии и США отозвали более полмиллиона стиральных…
Названа еще одна причина, которая приведет к росту цен на авто в России в 2020…
Наташа Королева рассказала о нашествии крыс на ее…
Телеведущая Ксения Бородина жестко ответила на критику Алены…
Redmi Note 8 Pro назван самым мощным смартфоном среднего…
Наргиз рассказала Ксении Собчак, что заработала 2,5 миллиона долларов задолго до сотрудничества с Максимом…
Олег Каменщиков засомневался в отцовстве над сыном от первого…
В Минобороны РФ выбрали название для системы предупреждения о ракетном…
33-летняя Анна Грачевская показала результат очередной…
Составлен рейтинг лучших смартфонов по итогам 2019…
Медики назвали самые вредные продукты на новогоднем…
«Силы меня покинули»: Ксения Бородина заедает стресс…
Андрей Гайдулян вывел в свет новую…
Дзюбу, Кокорина и Мамаева внесли в рейтинг персон года в…
В системе Windows 10 появилась неудаляемая…
Юлия Михальчик попала в обвал в горах во время съемок клипа «Снова и…
Звезда «Дом-2» Алина Галимова страдает от болезней из-за…
Онколог рассказал о сложности выявления рака сердца на ранних…
Специалисты зафиксировали в Москве нехватку…
Дочь Риты Дакоты Мия стала…
В России прошли испытания электродвигателя для…
Сергей Безруков представил клип на песню «Трудный…
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь показала свою красивую фигуру в…
Диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных и вредных…
Разорвавшую режиссеру пальто Аллу Пугачеву выгнали со съемок фильма…
В Греции найдены две гробницы бронзового века, выложенные…
Звезда "Дом-2" Катя Жужа рада, что убрала весь гель и силиконовые…
К выпуску готовится гибкий смартфон Huawei Mate…
Звезде "Дом-2" Розалии Райсон, несмотря на плохое самочувствие, пришлось отрабатывать рекламу сразу после…
Фигуристка Евгения Медведева с детства мечтает подправить форму…
Специалисты рассказали, как правильно поднимать тяжелые…
В Экспертном клубе Екатеринбурга раскрыли секрет мотивации…
Компания INOI презентовала телефон для…
Валерия Сюткина заметили в метро в костюме Деда…
Ведущая "Дома-2" Ольга Орлова назвала "козлом" отца Екатерины…
Уникальный прототип Nintendo PlayStation хотят продать на…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян довел беременную Сашу Черно до слез и назвал ее…
Просмотреть все новости