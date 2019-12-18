Олег Каменщиков засомневался в отцовстве над сыном от первого брака





Олег Каменщиков решил обратиться за помощью к программе "На самом деле", чтобы узнать, действительно ли он воспитывал не родного сына около 15 лет. Известно, что он состоял в браке с Викторией Черненко, которая неоднократно изменяла ему с лучшим другом. Последний признался об этом актеру много лет тому назад, что привело к разрыву отношений с женой. Артист долгое время подозревал, что сын Федор не является его ребенком, поскольку с годами становился похожим на бывшего приятеля Каменщикова.Поэтому кинозвезда решил провести ДНК-тест на отцовство и прекратить выплату алиментов. С помощью детектора лжи удалось подтвердить факт измены Викторией Черненко, которая эмоционально отреагировала на обвинения. Стоит отметить, что в ходе беседы с телеведущим выяснилось о реальной причине ухода Каменщикова из семьи - он нашел теперешнюю спутницу жизни, Дарью Соседову. К удивлению знаменитости, результаты генетической экспертизы показали, что Федор приходится ему родным сыном. Во время прямого эфира также произошла драка между экс-возлюбленными, которых удалось разнять.